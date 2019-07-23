Под Липецком нашли подростков, пропавших из лагеря

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-23T14:31:15+03:00

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В выходные, в ночь с 20 на 21 июля под Липецком пропали подростки. Двое парней 15-ти и 16-ти лет ушли из лагеря «Елочка», что находится в Грязинском районе. Ребят искали несколько дней. К счастью, подростков нашли. Об этом сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей» в этот вторник, 23 июля. Ребята живы.

Под Липецком нашли подростков, пропавших из лагеряФото: Поиск пропавших детей Липецк

Напомним, что до сих пор не могут найти 58-летнюю женщину из села Доброе Липецкой области. Любовь Алырщикова ушла из дома по улице Полярной в пятницу, 19 июля. По данным волонтеров, женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Любови Алырщиковой, просят сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 - волонтеры, электронная почта ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU