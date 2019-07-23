2019-07-23T15:27:51+03:00
Общество

Липчане могут получить бесплатную путевку в Москву на двоих

Для этого жителям Липецка и области нужно выиграть в творческом конкурсе
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане могут получить бесплатную путевку в Москву на двоихЛипчане могут получить бесплатную путевку в Москву на двоихФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году в Липецкой области пройдет онлайн-конкурс «Моя Москва». Победителей ждет путевка на двоих в Москву, в которую входит перелет/проезд до столицы и обратно, трансфер до гостиницы и обратно, проживание в гостинице – 2 суток, экскурсионная программа и 3-х разовое питание.

К участию в конкурсе приглашают творческих липчан. Они смогут попробовать себя в 5 номинациях: рисунок на тему города Москвы, фотографии мест, которые укажут в задании, «Золотые руки» - сделать своими руками поделку, ассоциирующуюся с Москвой, «Конкурс стихов «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» и видеоконкурс «И я хочу в Москву!».

Кстати, кроме Липецкой области за призы поборются жители Красноярского края, Орловской области и Карачаево-Черкесской республики. Всего разыграют 15 туристических путевой. Подробную информацию можно посмотреть на сайте www.днимосквы2019.рф. Работы нужно успеть прислать до 12 августа. Победителей объявят не позднее 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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