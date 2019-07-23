За полгода в Липецкой области наркодилеры отмыли через криптовалюту 1.5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-23T16:04:17+03:00

На коллегии в УМВД рассказали об итогах работы за 6 месяцев этого года

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В УМВД Липецкой области состоялась коллегия по итогам работа органов за первое полугодие 2019 года. Об основных показателях рассказал врио начальника регионального ведомства Александр Мельниченко. Согласно его докладу, преступность в Липецкой области за полгода снизилась на 5.4%. Сейчас в регионе уровень преступности, в том числе по тяжким и особо тяжким, ниже среднего по России и ЦФО. Всего за 6 месяцев в области раскрыли 3652 преступления, 600 из которых тяжкие и особо тяжкие.

Что касается наркобизнеса, то сейчас полиция в первую очередь борется с организаторами. За полгода в регионе задержали 12 активных членов наркобанд. Так совместно с федеральным наркоотделом и ФСБ прикрыли оптовый канал поставки наркотиков в Липецк из Нижегородской области. Задержали 15 участников картеля, 10 уже сидят, а организатор ОПГ ждет в изоляторе окончания расследования.

Коллегия в УМВД по итогам полугодияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Кроме этого на территории области нашли 10 активных распространителей, которые работали на «диспетчеров» из-за рубежа и задержали одного «координатора», который приехал в Липецк с крупной партией героина. Всего у картеля забрали больше килограмма героина. За то же время в регионе задержали 25 закладчиков и закрыли 3 интернет-магазина с наркотиками.

Накодилеры используют современные технологии и отмывают полученные от наркотиков деньги через криптовалюту. За полгода полиция нашла 1.5 миллиона легализованных рублей.

Также на 26.9% сократилась подростковая преступность. Число пьяных ДТП снизилось на 23.9%, на 40% людей меньше погибли в ДТП и на 19.9% меньше пострадавших. Количество ДТП из-за плохих дорог сократилось на 35.2%.

Врио губернатора Игорь Артаомнов поблагодарил полицию за порядок во время празднования Дня города и металлургов, и призвал бороться с засильем пивных магазинов. Также Игорь Артамонов упомянул об оскверненном бюсте Сталина, который установлен в городе незаконно.

Коллегия в УМВД по итогам полугодияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ходе коллегии в УМВД отметили медалями и почетными грамотами лучших сотрудников и лучшие отделы полиции. Среди них были полицейские, которые в 2018 году спасли тонущую в реке Дон женщину – старший участковый уполномоченный Задонского района Александр Павлов, и полицейский (водитель) дежурной части района Игорь Чурсин. Они получили медали МВД России «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU