2019-07-23T16:17:43+03:00
Общество

Горожане могут набирать минеральную воду в бювете Липецкого курорта

В Нижнем парке Липецка идет реконструкция
Юлия КЛЮЕВА
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Горожане могут набирать минеральную воду в здании Липецкого курортаГорожане могут набирать минеральную воду в здании Липецкого курортаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжается 1 этап реконструкции Нижнего парка. Работы проводятся, в том числе, на участке, где стояли фонтанчики с минеральной водой. Территорию огородили. На этом месте восстановят липецкий питьевой бювет. А пока липчане могут бесплатно набирать воду на Липецком курорте по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 1В. Здание бювета открыто с 7 утра до 7 часов вечера. Без перерывов и выходных.

Напомним, 12 гектар территории Нижнего парка преобразятся уже к осени. Там реконструируют дорожки, заменят скамейки и урны, освещение, установят камеры, уберут аварийные и сухие деревья. В будущем в парке появятся скейт-площадка, зимой каток с новогодней елкой, зоны отдыха, танцевальная площадка, центр искусств, эко-тропа, детская площадка, восстановят Зеленый театр. Также планируется соединить парк с центральным пляжем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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