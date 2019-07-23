Спасатели предупреждают липчан о сильной грозе

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-23T16:51:40+03:00

Дожди будут лить в регионе всю неделю

Изменить размер текста: A A

Как сообщает МЧС региона, в этот вторник, 23 июля, в ближайшие три часа в Липецкой области ожидается гроза. Неблагоприятная погода сохранится и ночью 24 июля.

По данным Росгидрометцентра, погода в Липецке в среду будет облачная с прояснениями. Дожди будут идти всю ночь почти по всей территории региона. В некоторых районах ночью и днем ожидаются грозы.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Атмосферное давление упадет до 744 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, дожди и грозы в Липецкой области продержатся всю неделю. Также всю неделю будет падать температура воздуха. Например, в следующий понедельник днем обещают не больше +15°С.

ИСТОЧНИК KP.RU