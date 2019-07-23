2019-07-23T16:51:40+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильной грозе

Дожди будут лить в регионе всю неделю
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Дожди будут всю неделюДожди будут всю неделюФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Как сообщает МЧС региона, в этот вторник, 23 июля, в ближайшие три часа в Липецкой области ожидается гроза. Неблагоприятная погода сохранится и ночью 24 июля.

По данным Росгидрометцентра, погода в Липецке в среду будет облачная с прояснениями. Дожди будут идти всю ночь почти по всей территории региона. В некоторых районах ночью и днем ожидаются грозы.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Атмосферное давление упадет до 744 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, дожди и грозы в Липецкой области продержатся всю неделю. Также всю неделю будет падать температура воздуха. Например, в следующий понедельник днем обещают не больше +15°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Артамонов подал в избирком документы о прохождении муниципального фильтра
Горожане могут набирать минеральную воду в бювете Липецкого курорта
За полгода в Липецкой области наркодилеры отмыли через криптовалюту 1.5 млн. рублей
Липчане могут получить бесплатную путевку в Москву на двоих
Под Липецком нашли подростков, пропавших из лагеря
Оскверненный вандалами бюст Сталина в Липецке стоит незаконно
Липчане пожаловались в СКР на зарплату медсестер ниже прожиточного минимума
В Липецке поймали браконьера с 50-метровой рыболовной сетью
В день бокса в Липецке ушел из жизни заслуженный тренер России
Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе
Липчанку, задолжавшую 30000 рублей налогов, не выпустили за границу
Новый Глава Липецкой митрополии прибыл в Липецк
Под Липецком ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина
Игорь Артамонов принял участие в совещании Правительства РФ о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Двое подростков пропали из лагеря под Липецком
В Липецке полиция ищет свидетелей ДТП, в котором умер пешеход
Присяжные попросили у суда снисхождения к липчанину, порезавшего подругу и мужчину
Московский студент продал липчанину фильшивый пропуск на лыжный курорт
Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд
В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш
В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов