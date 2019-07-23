Мошенники из Липецка обманули фирму в Мордовии на 200 000 рублей
В Республике Мордовия расследуют мошенничество, корни которого ведут в Липецк. В местную полицию обратился 36-летний директор некой организации из Торбеевского района. Мужчина рассказал, что заказал в одной из фирм Липецка рулонные пресс-подборщики.
С поставщиком обговорили условия по телефону, заключили договор и перевели на банковский счет предоплату в половину стоимости – 200 000 рублей. Согласно договору, липецкая компания должна была поставить технику в течение 10 дней, после чего заказчик переводит оставшуюся сумму.
После 10 дней, на дождавшись поставки, мордовское предприятие попыталось связаться с липецким поставщиком, но телефон оказался недоступен. Как сообщили в пресс-службе УМВД Мордовии, по данному факту проходит проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU