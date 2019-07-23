Липецкий ОМОН следил за порядком на фестивале «Нашествие»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-23T17:49:08+03:00

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Сотрудники липецкого ОМОН регионального управления Росгвардии следили за порядком на фестивале «Нашествие – 2019», который проходил в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего за безопасность отвечали 4500 сотрудников Росгвардии из Липецкой области, вместе с другими силовиками из 16 областей ЦФО. Напомним, что в этом году рок-фестиваль собрал 200 000 участников, при этом фестиваль обошелся без серьезных нарушений.

Во время «нашествия» бойцы ОМОН нашли 10 потерянных детей от 4 до 10 лет и вернули родителям. По итогам рок-фестиваля на имя начальника Управления Росгвардии по Липецкой области и командира ОМОН поступили благодарственные письма от организаторов. Также за профессионализм во время массового мероприятия отметили несколько сотрудников липецкого отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU