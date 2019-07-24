В Липецке на пешеходном переходе сбили подростка

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-24T09:37:34+03:00

За сутки на дорогах области в трех авариях пострадали 3 человека

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По данным областного ГИБДД, за минувшие сутки, 23 июля, на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали три человека, включая подростка.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в 15.30 на улице Космонавтов в Липецке. 47-летний водитель «Опеля» сбил на пешеходном переходе со светофором 15-летнего парня. Подростку понадобилась помощь врачей, но до больницы дело не дошло.

В 16.30 в Липецком районе в районе села Частая Дубрава у поворота на село Товаро-Никольское 29-летний водитель «Рено» не уступил дорогу «Калине», за рулем которой был 43-летний мужчина. Водитель «Лады» получил травму.

Последнее ДТП с пострадавшими случилось в Измалковском районе в 18.00 на подъезде к трассе Орел – Тамбов со стороны Троицкого. Там не справился с управлением и упал 33-летний водитель скутера. Скутериста увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU