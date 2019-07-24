В Липецке несовершеннолетний отнял у мужчины сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-24T09:56:46+03:00

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Уличный грабеж произошел в Липецке во вторник, 23 июля. В полицию пришел 48-летний мужчина и рассказал, что к нему подошел незнакомый парень и насильно отнял сумку, в который был телефон и 1200 рублей. Грабителя задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался несовершеннолетний парень, который нигде не учится и не работает.

Еще одних подростков задержали за преступление в Задонском районе. Там в селе Гнилуша на улице Советской украли мотоцикл и два велосипеда. Транспорт пропал из сарая у 57-летнего мужчины.

Под подозрение попали два подростка. Как и в первом случае, несовершеннолетние нигде не учатся и не работают. Сейчас они объясняют свои действия в отделе полиции Задонского района.

ИСТОЧНИК KP.RU