Убийца из Казахстана 8 лет скрывался в Липецке

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-24T10:26:57+03:00

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В Липецке задержали иностранца подозреваемого в убийстве, которое произошло 8 лет назад на территории другого государства. Как сообщает прокуратура Карагандинской области, некий житель Казахстана Геннадий Кнол совершил жестокое убийство у себя на родине в 2011 году.

Несмотря на розыск и ориентировки, подозреваемому я тяжком преступлении удалось скрыться и пересечь границу. После чего он обосновался на территории России, где и жил все эти годы.

Опасного преступника объявили в международный розыск. И в этом году подозреваемого в убийстве вычислили и задержали на территории Липецка наши стражи порядка. За ним приехали сотрудники казахстанской милиции и экстрадировали в Караганду, где по уголовному кодексу Республики Казахстан ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU