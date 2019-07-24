Под Липецком «МАЗ» въехал в остановку с людьми – никто не пострадал
Серьезная авария произошла этим утром, 24 июля, в районе Новой Деревни на подъезде к Липецку. Там, вероятно, не справился с управлением водитель «МАЗа». По словам очевидцев, многотонную фуру с грузом сначала вынесло на автобусную остановку, где стояли люди. Затем грузовик развернулся и влетел в столб на противоположной обочине дороги.
ДТП с фурой в Новой деревне под Липцком.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Кузов грузовика разорвало и груз высыпался на дорогу и обочину. При этом задние колеса фуры остались на дороге и перекрыли полосу на проезжей части. Движение на том участке затруднено.
ДТП с фурой под Липецком.
На месте работают автоинспекторы, которым предстоит выяснить, что произошло на самом деле и кто виноват в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU