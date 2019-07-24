Под Липецком «МАЗ» въехал в остановку с людьми – никто не пострадал

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-24T12:40:27+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 24 июля, в районе Новой Деревни на подъезде к Липецку. Там, вероятно, не справился с управлением водитель «МАЗа». По словам очевидцев, многотонную фуру с грузом сначала вынесло на автобусную остановку, где стояли люди. Затем грузовик развернулся и влетел в столб на противоположной обочине дороги.

ДТП с фурой в Новой деревне под Липцком.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Кузов грузовика разорвало и груз высыпался на дорогу и обочину. При этом задние колеса фуры остались на дороге и перекрыли полосу на проезжей части. Движение на том участке затруднено.

ДТП с фурой под Липецком.

На месте работают автоинспекторы, которым предстоит выяснить, что произошло на самом деле и кто виноват в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU