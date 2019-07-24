Под Липецком пьяный водитель пытался дать взятку автоинспектору

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-24T11:50:21+03:00

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В прошедшие выходные, 21 июля, автоинспектор остановил машину на дороге Елец-Талица-Красное Липецкой области. За рулем автомобиля находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, мужчина решил дать сотруднику ГИБДД взятку. Он протянул инспектору 800 рублей, однако тот отказался от незаконного вознаграждения. Попытка дать взятку сотруднику ГИБДД обернулась для липчанина статьей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". Расследование дела продолжается. Водителю грозит штраф до 200 тыс. рублей либо исправительные работы до 1 года, либо ограничение свободы до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU