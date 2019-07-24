В Липецке из-за подозрительного предмета эвакуировали автовокзал

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-24T12:16:47+03:00

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В Липецке снова эвакуировали здание автовокзала. Там посетители заметили в зале подозрительный бесхозный рюкзак и сообщили спецслужбам. Сообщение поступило в 11.20 утра.

На место сразу стянулись «скорая», полиция и МЧС. Людей со здания вокзала вывели на улицу, территорию вокруг оцепили. На месте работают кинологи и взрывотехники. Информация о том, что предмет представляет реальную угрозу не подтверждается.

Вероятно рюкзак оставил кто-то из рассеянных пассажиров. Хозяина пока не нашли. По предварительным данным, с территории вокзала вывели больше 500 человек – сотрудников и пассажиров. Оцепление еще не сняли.

Напомним, что на прошлой неделе тот же вокзал эвакуировали из-за короткого замыкания. На расписание автобусов эвакуация не повлияла.

ИСТОЧНИК KP.RU