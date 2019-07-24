В Липецкой области закрыли сайты с проститутками

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-24T13:10:17+03:00

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В Липецкой области в очередной раз нашли сайты с запрещенной к распространению информацией. На этот раз речь идет о ресурсах с оказанием услуг интимного характера на территории региона.

Несколько сайтов с проститутками выявила прокуратура Тербунского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация об оказании сексуальных услуг находилась в свободном доступе. При том, что проституция незаконная и карается по административной статье, в вовлечение в нее – по уголовной.

Открытая реклама такой деятельности фактически провоцирует людей нарушить закон. Уже не говоря о том, что на прейскурант и подробное описание услуг в интернете могли наткнуться дети, что пагубно влияет на семейные ценности. Выявленные незаконные сайты в итоге внесли в реестр и заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU