2019-07-24T13:59:31+03:00
Экономика

В Липецкой области все больше фальшивых купюр номиналом 2000 рублей

За полгода в регионе шали 85 фальшивок, включая 100-долларовые банкноты
Лия МУРАДЬЯН
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Подделок новых купюр все большеПодделок новых купюр все большеФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным липецкого отделения Центробанка, за прошедшие полгода в области нашли 83 поддельные отечественные купюры. Это на 21 меньше, чем за тот же период 2018 года. Самая популярная у фальшивомонетчиков – пятитысячная купюра. Их среди подделок было 43 штуки – это 215 000 рублей и больше половины от всех фальшивок.

При этом уменьшилось число фальшивых купюр в 1000 рублей – 23 купюры, что на 2 меньше прошлого года. Подделывают и новые банкноты номиналом 2000 рублей – таких в регионе за полгода нашли 15 штук. При этом мошенники не гнушаются и 500-рублевыми подделками – 2 купюры. Кроме этого по региону «гуляют» даже фальшивые доллары США, в этом году из оборота изъяли две 100-долларовые банкноты.

В отделении Липецк ГУ Банка России по ЦФО советуют липчанам быть бдительней с наличностью, не спешить и проверять деньги на подлинность.

– Если в ваш кошелек все-таки попала банкнота, которая вызывает сомнение в ее подлинности, ни в коем случае не делайте попыток расплатиться ею, – предупреждает Центробанк. – Идите в любое банковское учреждение. Сотрудник банка проверит банкноты и определит, имеют ли они признаки подделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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