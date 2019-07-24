В Липецке собрали 200000 старых батареек

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-24T14:37:26+03:00

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В Липецке завершили сбор отработанных батареек. По информации городской администрации, с 15 по 22 июля у здания по улице Неделина, 1в стоял контейнер, в который липчане складывали использованные элементы питания.

В рамках акции собрали около 500 кг опасных отходов. На утилизацию отправили более 200 тыс. батареек, которые накопились в регионе с 2012 года. Кстати, такое количество батареек могут загрязнить более 430 га территории. То есть где-то шестую часть Липецкой области.

Поэтому липчан призывают ответственно относиться к утилизации отходов. А в ближайшее время специалисты городского отдела охраны окружающей среды решат, как развить в областном центре цивилизованный сбор отработанных батареек.

ИСТОЧНИК KP.RU