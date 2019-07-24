Конопляную оранжерею нашел липецкий наркоконтроль во время операции «Мак»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-24T16:30:53+03:00

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В Липецке раскрыли банду ботаников, которые организовали нехитрый, но преступный бизнес по производству и продаже растительных наркотиков.

Конопляную «оранжерею» нашли сотрудники наркоконтроля во время операции «Мак–2019». Двоих липчан задержали с поличным во время продажи марихуаны. По данным полиции, задержанные в составе группы выращивали и продавали наркотики.

Во время обыска у одного из участников банды нашли 375 граммов высушенных наркотиков и растение, которое он заботливо выращивал в горшках.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовные дела возбудили по частям 1, 2, 3 статьи 228 УК – производство, хранение и продажа наркотиков. Каждому участнику грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU