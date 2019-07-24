Конопляную оранжерею нашел липецкий наркоконтроль во время операции «Мак»
В Липецке раскрыли банду ботаников, которые организовали нехитрый, но преступный бизнес по производству и продаже растительных наркотиков.
Конопляную «оранжерею» нашли сотрудники наркоконтроля во время операции «Мак–2019». Двоих липчан задержали с поличным во время продажи марихуаны. По данным полиции, задержанные в составе группы выращивали и продавали наркотики.
Во время обыска у одного из участников банды нашли 375 граммов высушенных наркотиков и растение, которое он заботливо выращивал в горшках.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовные дела возбудили по частям 1, 2, 3 статьи 228 УК – производство, хранение и продажа наркотиков. Каждому участнику грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU