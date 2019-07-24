2019-07-24T15:56:41+03:00
Спорт

Призерка Первенства мира по волейболу покинула клуб "Липецк"

Спортсменка вернулась в команду "Заречье" (Одинцово)
Юлия КЛЮЕВА
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Молодежная сборная России заняла третье место Первенства мира по волейболу, которое состоялось в Мексике. Россиянки обыграли команду Турции со светом 3-1 и стали бронзовыми призерами. В позиции диагонального игрока находилась 18-летняя Оксана Якушина. Она представляла волейбольный клуб "Липецк". Однако, после завершения Первенсва, Оксана перешла в клуб "Заречье" (Одинцово).

- Мы благодарим Оксану за яркую игру в нашей команде! - написали в группе ВК "Липецк". - Желаем дальнейшего профессионального роста и новых медалей!

За "Липецк" девушка провела 40 матчей и набрала 353 очка. Напомним, Оксана Якушина пришла липецкий клуб в 2018 году. До этого она играла за команду "Заречье" (Одинцово).

ИСТОЧНИК KP.RU

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