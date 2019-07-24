Средняя зарплата в Липецке за год выросла на 10% и оставила 33541 рубль

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-24T16:59:43+03:00

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Согласно данным службы статистики, в Липецкой области продолжает расти заработная плата. Так за первые 5 месяцев 2019 года, с января по май, средняя зарплата в Липецке составила 33 541 рубль. Это на 10.4% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает Липецкстат.

При этом реальная зарплата, с учетом всех обязательных платежей, цен на коммуналку и продукты, за те же пять месяцев увеличилась на 4%, за год – только на 1.1%.

Напомним, что по данным за январь – март этого года, средняя зарплата в Липецкой области была 33 043 рубля. То есть за последующие два месяца, апрель и май, средняя оплата труда в регионе выросла на 498 рублей.

Работники сельского хозяйства в регионе получают на 6% меньше средней. В сфере образования зарплаты на 21% меньше среднего, в здравоохранении – на 10% меньше средней по области.

ИСТОЧНИК KP.RU