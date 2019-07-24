2019-07-24T17:33:57+03:00
Происшествия

Липчанину грозит срок за поножовщину

Житель Липецка перешел черту, ругаясь со своим приятелем
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанина будут судить за поножовщинуЛипчанина будут судить за поножовщинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В мае этого года в гости к 52-летнему липчанину пришел его 56-летний знакомый. Встреча приятелей в Липецке чуть было не закончилась трагедией. Гость обвинил хозяина квартиры в краже сотового телефона. Мужчины поругались. Липчанина так задело это заявление, что он не сдержался. Сначала повысил голос на приятеля, а после схватился за нож и ударил им в область брюшной полости мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Такое заключение выдали эксперты. В отношении агрессивного липчанина возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому - лишение свободы на рок до 10 лет. Уголвное дело с обвинительным актом направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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