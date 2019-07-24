В августе в Нижнем парке Липецка перекроют участок с аттракционами

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-24T19:02:57+03:00

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В Липецке продолжается 1 этап благоустройства Нижнего парка. В эту среду, 24 июля, ход работ проинспектировала мэр города Евгения Уваркина. Так, уже преображается участок, ограниченный зданием часовни, Петровским проездом и территорией курорта. Строители реконструирут лестничные марши, подпорные стены. Рабочие месяют тротуарную плитку и бордюры.

По информации пресс-службы городской администрации, 2 этап благоустройства стартует в августе. Работы затронут центральную часть парка. Поэтому участок с аттракционами и прилегающие к нему аллеи перекроют. В ближайшее время чиновники обсудят графики работ, дизайн, установку малых архитектурных форм, систем видеонаблюдения.

Напомним, после реконструкции в Нижнем парке должны появиться скейт-площадка, зимой каток с новогодней елкой, танцевальная площадка, центр искусств. Территорию парка планируют соединить с центральным пляжем. Кроме того, на месте нынешних фантанчиков воссоздают бювет. Пока идут работы, набрать минеральную воду можно на Липецком курорте. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU