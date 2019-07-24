В четверг 24 улицы Липецка останутся без света, 6 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-24T19:32:40+03:00

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В четверг, 25 июля, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Студеновская, 9; 15; Верхняя; Крымская; Пригородная, а также частного сектора: улицы Зорге; Варшавская; Бурлакова; Добровская; Патриотическая; Постышева; Олимпийская; Бурлакова, 32; 34. На этот же период времени свет отключат по улицам Гранитная; Щорса; Чайковсого; Железнодорожная; Шкатова; переулок Шишкина; Лузана.

С 13.00 до 17.00 без света останутся липчане, проживающие по улицам С. Разина, 1(детский сад №134); Левобережная, 1, 1б, 3, 5, 5.5, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, и в частном секторе по улицам Речная; Буденного.

С 10 утра до 4 часов вечера - жители Северного Рудника. А с 9 утра до 12 часов дня света не будет по адресам: улица 15 микрорайон, 7-9; 11-15; 17, 18.

Горячую воду с 6 утра до 10 часов вечера отключат в домах №1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5а, 5б; 7а по улице Энгельса.

С 10 утра до 4 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Мичурина, 32; 34; 36; 38; 38а; 42; Неделина, 30; 53; 55; проспекта Победы, 5; 7; 11; 21; 25; 27; 5а; 19а; площади Победы, 3.

С 10 утра до 8 часов вечера краны перехоснут в домах №12, 14, 16-23 по улице Молодежная и в домах №13, 13б, 15 по улице Жуковского.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробности по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU