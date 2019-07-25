2019-07-25T09:26:44+03:00
Происшествия

В Липецке молодая девушка выбила дверь дома и вынесла микроволновку

А в Тербунском районе у женщины угнали автомобиль
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже микроволновкиСотрудники полиции задержали подозреваемую в краже микроволновкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 24 июля, в отдел полиции обратилась 29-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что этим же днем в селе Жерновое Тербунского района от ее дома угнали ВАЗ-21093. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, машину обнаружили в районе пруда деревни Карташовка. Автомобиль был поврежден. Подозреваемый уже задержан - 24-летний житель поселка Добринка. Расследование продожается.

Также в полицию областного центра обратился 50-летний мужчина. По его словам, с 12 по 14 июля кто-то выбил входную дверь его дома в Сырском и украл микроволновку. Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась молодая неработающая девушка 22-лет, проживающая в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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