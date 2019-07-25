Суд не смягчил приговор каскадерам, которые на ходу ограбили фургон с ювелиркой

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-25T12:04:38+03:00

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В Липецком областном суде рассмотрели апелляцию 32 Летнего Андрея Гриднева и 25-летнего Виктора Ряжских, которых ранее приговорили к 8.5 годам строгого режима за групповой грабеж в особо крупном размере, незаконное хранение боеприпасов и наркотиков.

Напомним, налетчики-каскадеры на ходу ограбили фургон спецсвязи с ювелирными украшениями. Все случилось на трассе Орел – Тамбов в 3.30 утра 2 декабря 2016 года. Как установили в суде, Гриднев и Ряжских с подельникамаи, которых пока не нашли, нагнали фургона на «Лексусе NX200» и подъехали вплотную у села Верхний Студенец в Задонском районе. Через съемное лобовое стекло «Лексуса» Ряжских вылез на капот, сорвал замок с дверей фургона, влез внутрь и вытащил 6 пакетов с драгоценностями. Когда охрана заметила, что их ограбили, было слишком поздно – нагнать «Лексус» не удалось. Пропавшие ювелирные изделия стоили 15 млн. рублей. Когда налетчиков вычислили, в ходе обыска у них нашли наркотики и беоприпасы. Приговор грабителям вынес районный суд Задонска 15 апреля этого года.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, в апелляционных жалобах Гриднев и Ряжских просили отменить приговор и оправдать обоих. Оба настаивали, что показания сотрудников спецсвязи и владельцев ювелирки противоречивы, ничего не доказывают и добыты с нарушением. А другие доказательства сфабрикованы. Также осужденные уверяли, что гранату и наркотики им подбросила полиция.

Но суд счел эти доводы не состоятельными. В итоге коллегия судей Юрия Фролова, Юлии Корняковой и Сергея Зарецкого оставила приговор Задонского районного суда без изменения. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU