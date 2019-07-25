Липецкие фермеры получат гранты на развитие производства

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-25T14:32:03+03:00

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Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на получение грантов для развития семейных животноводческих ферм и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Победители получат субсидии на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в этом году для предоставления грантов отобрано 24 проекта начинающих фермеров из 12 районов. Основные направления: мясное, молочное животноводство, птицеводство, садоводство, тепличное производство. Также поддержку получат 10 проектов по развитию молочного и мясного скотоводства, овцеводства и птицеводства в семейных животноводческих фермах. Материально-техническую базу смогут улучшить 7 кооперативов, занимающихся закупкой и переработкой молока, мяса и овощей.

Игорь Артамонов отметил, что объём господдержки, выделенной на развитие фермерского движения в этом году, превышает прошлогодний. На данный момент между начинающими аграриями планируется распределить 58,8 млн рублей. На развитие семейных животноводческих ферм выделено 62,5 млн рублей. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат 63,9 млн рублей. Также с этого года введён новый вид государственной поддержки «Агростартап», на который выделено 87,5 млн рублей.

«Государственная поддержка малых форм хозяйствования – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. Это не только позволит вывести на новый уровень сельское хозяйство, но и улучшит благосостояние жителей села», – подчёркивает врио главы региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU