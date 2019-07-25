В Липецке и области циркулирует энтеровирус

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-25T16:39:11+03:00

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С июля в Липецкой области регистрируется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в июне энтеровирусом заразились 24 липчанина. 14 человек – в июле. Групповых заболеваний не зарегистрировано.

Кстати, энтеровирус обнаружили в сточной воде очистных сооружений Липецка. Так, в регионе приняли решения, чтобы предупредить массовое распространение инфекции. Например, без справки врача не появляться в садике можно только 3 дня. На предприятиях введены дезинфекционные мероприятия. Усилен контроль на объектах торговли.

Напомним, максимальная заболеваемость энтеровирусами происходит в летнее-осенние месяцы. Инфекция быстро распространяется. Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, водоемах, предметах обихода, продуктах питания. Инфекция погибает при прогревании, кипячении. Вирус опасен тем, что может протекать тяжело – до тяжелых лихорадочных состояний с поражением оболочек мозга, сердечной мышцы, периферических нервов.

Инфекция чаще всего передается водным путем, пищевым, воздушно-капельным. Заболевание может протекать в форме ОРВИ, герпетических ангин, экзантем, стоматитов, менингитов, миокардитов, невритов. При проявлении первых симптомов больного следует изолировать от людей и срочно вызвать врача.

Липчанам советуют запомнить несколько правил, которые могут помочь обезопасить себя от энтеровируса. Следует пить только кипяченую или бутилированную воду. В общественных точках использовать одноразовый стакан. Не пить воду из природных источников. Мыть фрукты и овощи проверенной водой. При купании в водоемах или бассейнах закрывать рот, чтобы туда не попала вода. Не купаться в стоячей воде, фонтанах. Соблюдать правила личной гигиены. Ежедневно проводить дома влажную уборку, проветривать помещения. Не покупать продукты у стихийных торговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU