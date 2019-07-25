МЧС: на Липецк надвигается гроза с сильным ветром

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-25T17:12:09+03:00

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На Липецк надвигается гроза с сильным ветром. Как сообщает МЧС региона, гроза придет в город в ближайшие 1-3 часа. Порывы ветра во время грозы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Приближение непогоды уже видно по темным тучам, которые начали сгущаться над городом. Спасатели советуют соблюдать правила безопасности при грозе и сильном ветре – отключить в доме бытовые электроприборы, не отставлять открытыми окна. На улице не стоять под проводами и хлипкими конструкциями, не лезть не купаться в водоемах, не прятаться под деревьями и не парковать там машины.

В случае ЧП или если рядом кто-то пострадал, нужно сразу звонить на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. Также в ГУ МЧС по Липецкой области круглосуточно работают телефоны доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU