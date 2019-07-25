2019-07-25T18:13:23+03:00
Экономика

В Липецке за неделю подешевел бензин, на 0.1%

В целом по стране цены на топливо выросли в 13 городах
Лия МУРАДЬЯН
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Бензин в Липецке дешевле, чем в среднем в ЦФОБензин в Липецке дешевле, чем в среднем в ЦФОФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецк оказался в числе шести городов России, где за последнюю неделю, с 15 по 22 июля, подешевел бензин. Как сообщает Росстат, снижение цен на бензин отметили в Липецке, Калуге, Твери, Новосибирске, Омске и Томске – на 0,1%.

При этом в среднем по стране за ту же неделю цены на бензин выросли в 13 региональных центрах, больше всего в Улан-Удэ – на 0,5%.

В Липецке, по данным федерального мониторинга на 22 июля, бензин в среднем стоит 43,52 рубля за литр, что на рубль меньше, чем в целом по стране – 44,52, и средней цены по в ЦФО – 44,59.

Отдельно по маркам: АИ-92 в Липецке стоит 42,10 столько же в среднем по ЦФО и 42,20 по стране; АИ-95 в Липецке – 45,73, в ЦФО – 45,89, по стране – 45,58; АИ-98 в Липецке – 50,94, в ЦФО – 51,77, по стране – 51,17; ДТ в Липецке – 45,21 ЦФО – 45,31, в среднем в стране – 46,10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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