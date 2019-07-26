Липчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 58 иностранцев

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-26T09:38:07+03:00

На самом деле по указанному адресу в Липецке никто из граждан ближнего зарубежья не проживал

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У 28-летней женщины имеется в собственности квартира на улице Суворова в Липецке. С мая по август 2018 года липчанка фиктивно поставила на учет 58 граждан ближнего зарубежья. А в феврале этого года на том же преступлении попался 38-летний мужчина. Он фиктивно зарегистрировал одного иностранца в своей квартире по проезду Осеннему, находящейся у него в собственности.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, выяснилось, что зарегистрированные граждане не проживали по адресам. Помещений для проживания им не предоставляли.

Так, в отношении женщины и мужчины возбуждили уголовные дела по ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Материалы дела с обвинительными актами направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU