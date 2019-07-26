2019-07-26T09:48:01+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком вспыхнул жилой дом

Никто из людей не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком загорелся домПод Липецком загорелся домФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший четверг, 25 июля, в Липецкой области произошел пожар. В Добринском районе вспыхнул жилой дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 22.32 ночи. Пожарные тут же выехали на место - станция Плавица, улица Школьная, 12а.

Когда спасатели подъехали, оказалось, что горит верх жилого дома. Площадь возгорания составила 60 м2. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, угрозы распространения огня не было. Пожарные локализовали загоранияе. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с любых телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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