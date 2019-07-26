2019-07-26T10:39:54+03:00
Происшествия

Под Липецком из дома пенсионера вынесли 26 икон, фарфоровый сервиз и книги

Подозреваеый - неработающий 58-летний мужчина
Юлия КЛЮЕВА
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76-летний житель Становлянского района обратился в полицию. По словам пенсионера, с 24 на 25 июля в его дом в селе Тростное кто-то проник, выбив окно. Злодей украл 26 икон, деревянную картину, фарфоровый сервиз, хрустальную вазу и книги. По информации УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 58-летний местный житель.

В минувший четверг, 25 июля, в отдел полиции Липецка обратился мужчина. В своем заявлении он указал, что с 24 на 25 июля неизвестные украли с лестничной площадки дома по улице Загородной 2 велосипеда. Злоумышленники повредили противоугонный трос. Правоохранители установили личность подозреваемых. Ими оказались 37-летний липчанин и 50-летний бомж. Оба задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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