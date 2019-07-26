В Липецке появятся бесшумные мусоровозы

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-26T11:34:12+03:00

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В Липецке появятся новые мусоровозы. В эту пятницу, 26 июля, в областной центр должны прибыть первые машины. Об этом сообщили в пресс-службе "Экопром Липецк". В ближайший месяц на уборку города выйдут 6 новых мусоровозов. Всего на обновление спецпарка у компании уйдет 70 млн. рублей.

Прибывшие в областной центр машины не только маневренные, но и более тихие. Мусоровозы смогут двигаться по узким улочкам, а также там, где припарковано много машин. При разгрузке контейнеров шума будет меньше. Кроме того, машины смогут работать с евроконтейнерами, которые уже скоро должны поступить в город. Предполагается, что евроконтейнеры заменят устаревшие металлические баки.

ИСТОЧНИК KP.RU