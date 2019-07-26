Липчан приглашают на «Раненбургское застолье»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-26T14:40:02+03:00

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Ежегодный гастрономический фестиваль стартовал в Чаплыгине в эту пятницу, 26 июля. «Раненбургское застолье» развернулось в историческом центре города. Это настоящий рай для гурманов. На фестивале можно не только продегустировать уникальные блюда русской кухни, но и узнать их рецепт. Мероприятие продлится два дня, 26 и 27 июля.

Улица Советская превратилась в село Слободское начала 18 века. Ее заполонили многочисленные «Обжорные ряды». Напомним, по селу прошагают исторические персонажи и участники фестиваля. А в тени городского парка в печах, на кoстрах, вертелах, мангалах, чугунах и тыквах лучшие пoвара района приготовят фирменные угoщения по старинным рецептам. Пока участники займутся готовкой, гостей будут развлекать артисты, гармонисты и частушечницы. Организуют народные игры и забавы, выставки из фoндов музеев и частных коллекций, мастер-классы от ремесленникoв. В память об этом замечательном мероприятии можно будет купить сувенир. Организаторы уверены, такое мероприятие никого не оставит равнодушным.

Напомним, что в 2015 году фестиваль «Раненбургское застолье» получил Гран-при. Его признали лучшим гастрономическим событием России. Место проведения мероприятия - Липецкая область, Чаплыгин, координаты для навигатора 53.240797, 39.965031

ИСТОЧНИК KP.RU