2019-07-26T14:36:19+03:00
Общество

Пассажиры первого рейса электрички Грязи-Липецк проедут бесплатно

В регионе пустят новый пригородный электропоезд
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области пустят новую электричкуВ Липецкой области пустят новую электричкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в Липецкой области появится новый пригородный электропоезд. Электричка будет следовать по маршруту Грязи - Липецк. Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, первый рейс нового электропроезда состоится в четверг, 1 августа.

В тот же день на вокзале Грязи Воронежские пройдет торжественное мероприятие. В нем примут участие начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин и врио губернатора Игорь Артамонов. Мероприятие стартует в 17.00. Гости смогут не только осмотреть состав, но и отправиться на нем в первый рейс. Электричска отправится в 17.40 и будет в Липецке уже в 18.28. В этот день гости мероприятия смогут бесплатно прокатиться на электричке. А первым пассажирам электропоезда вручат памятные сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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