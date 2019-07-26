СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-26T14:46:19+03:00

В музее представлены около 60 работ липецких и российских мастеров

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В Липецке открывается выставка «Весь мир – театр...». Она пройдет в Музее современной скульптуры Липецка. Открытие экспозиции живописи, графики и декоративно-прикладного искусства состоится в эту пятницу, 26 июля, в 16.00 часов. Адрес музея: Липецк, улица Студеновская, 39Б.

Липчане и гости города увидят 60 произведений, созданных за последние 50 лет. Это и скульптурные произведения народного художника России Юрия Гришкo. И афиши известного советского театрального худoжника Якова Ходакова. Также липчане увидят эскизы театральных костюмов художника-декоратора Елецкого драматического театра «Бенефис» Павла Пoпова. И другие работы отечественных и липецких мастеров второй половины 20- начала 21 века.

ИСТОЧНИК KP.RU