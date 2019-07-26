2019-07-26T16:07:35+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке злодей разбил стекло машины и украл видеорегистратор

Момент преступления запечатлела камера наружного видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке разбили стекло машины и похитили видеорегистраторВ Липецке разбили стекло машины и похитили видеорегистраторФото: скрин с видео
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Этой ночью, 26 июля, у липчанина обокрали машину. Это произошло во дворе 10 микрорайона. Утром мужчина вышел на улицу и обнаружил, что у автомобиля выбито боковое стекло. По словам липчанина, из машины пропал видеорегистратор. Причем устройство уже не работало, висело просто для вида. Также злодей украл тройник и два стакана с зажигалками. Мужчина снял видео и выложил его в соцсети.

В Липецке злодей разбил стекло машины. Пропал видеорегистратор, тройник и 2 стакана.

Позже в интернете появился ролик с камер видеонаблюдения. Видно, как неизвестный подошел к машине, заглянул внутрь, рассматривая салон. Через несколько мгновений он выбил стекло. Затем двинулся прочь, остановился, вернулся обратно. Снова залез в салон и через какое-то время быстрым шагом удалился.

В Липецке неизвестный обокрал машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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