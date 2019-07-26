В субботу в Липецке прогреется до +29 градусов

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-26T18:37:46+03:00

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В субботу, 27 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие дожди. Температура воздуха составит 12-17 градусов выше ноля.

Днем синоптики обещают без осадков. В светлое время суток в регионе прогреется до 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 июля, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра поднимется до отметки 19 градусов. Днем в областном центре до +27 градусов. В полдень возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-12 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU