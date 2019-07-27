СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-27T13:49:12+03:00

В Липецке ВАЗ вылетел в кювет после обгона Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В эту субботу, 27 июля, в Липецке произошла авария. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. Ролик выложили в соцсети.

Автор видео двигался на своей машине по улице Московская областного центра. Впереди ехал ВАЗ. Водитель автомобиля пытался обогнать движущийся по проезжей части транспорт. ВАЗ опередил автобус и очень резко "вильнул". Машину повело, она чуть не столкнулась с рядом ехавшим автомобилем. Судя по всему, водитель не смог справиться с управлением. ВАЗ вынесло на обочину. Информация о пострадавших уточняется.

Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. На дороге водители должны заботиться как о своей безопасности, так и о безопасности других людей.

В Липецке ВАЗ после обгона вылетел на обочину.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU