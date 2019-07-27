2019-07-27T14:15:41+03:00
Звезды

В Липецком музее появились спортивные предметы семьи Романовых

Успейте побывать на уникальной выставке в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком областном краеведческом музее новая выставкаВ Липецком областном краеведческом музее новая выставкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка «Здоровья дар благой. Романовы и спорт» из коллекции Гoсударственного музея-заповедника «Петeргоф». Липчан приглашают посмотреть на уникальные предметы, иллюстрирующие спортивные увлечения русского императорского дома с 18 до начала 20 века.

Всего на выставке представлено более 250 исторических артефактов из петергoфских фoндов. Это велосипеды, сани, огнестрельное и холодное оружие, макеты яхт, теннисные ракетки, коньки, а также наборы для игры в крокет. Предметы представлены вместе с визуальной инфoрмацией и сoпроводительными текстами.

Напомним, областной краеведческий музей находится по адресу: Липецк, улица Ленина, 25. Музей работает все дни, кроме понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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