2019-07-27T15:06:17+03:00
Общество

В Липецке во время соревнований по плаванию чуть не утонул мужчина

У молодого человека свело ногу
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке во вермя соревнований чуть не утонул мужчинаВ Липецке во вермя соревнований чуть не утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу, 27 июля, во время всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде в Липецке случилось происшествие. Мероприятие проходило на реке Воронеж. Во время соревнований один из участников начать тонуть.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, у мужчины в воде свело ногу. Проплывая дистанцию, он начал тонуть. К счастью, трагедии удалось избежать. К нему тут же кинулись спасатели. Они вытащили молодого человека из воды и доставили на берег. Это произошло в 11.58. К счастью, все обошлось.

Напоминаем, если в воде свело ногу, следует позвать на помощь, пытаться удержаться на воде, лежа на спине. Ногу выпрямить и с силой потянуть ступню на себя за большой палец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецком музее появились спортивные предметы семьи Романовых
В Липецке ВАЗ после обгона вылетел на обочину
В субботу в Липецке прогреется до +29 градусов
В выходные 2 улицы останутся без света, 13 - без холодной воды
Ночью в Липецке злодей разбил стекло машины и украл видеорегистратор
Игорь Артамонов: «Качественное медобслуживание – одно из главных условий повышения уровня жизни»
В Липецке открывается выставка «Весь мир – театр...»
Пассажиры первого рейса электрички Грязи-Липецк проедут бесплатно
Глава Ельца Сергей Панов досрочно ушел в отставку
Липчан приглашают на «Раненбургское застолье»
Второстепенку на проспекте Победы перекроют на неделю
Липецкого пенсионера, обвиняемого в убийстве рыбаков, приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение боеприпасов
В Липецке появятся бесшумные мусоровозы
Под Липецком из дома пенсионера вынесли 26 икон, фарфоровый сервиз и книги
В Липецке на неделю перекрыли часть улицы Доватора
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
Ночью под Липецком вспыхнул жилой дом