В Липецке во время соревнований по плаванию чуть не утонул мужчина

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-27T15:06:17+03:00

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В эту субботу, 27 июля, во время всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде в Липецке случилось происшествие. Мероприятие проходило на реке Воронеж. Во время соревнований один из участников начать тонуть.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, у мужчины в воде свело ногу. Проплывая дистанцию, он начал тонуть. К счастью, трагедии удалось избежать. К нему тут же кинулись спасатели. Они вытащили молодого человека из воды и доставили на берег. Это произошло в 11.58. К счастью, все обошлось.

Напоминаем, если в воде свело ногу, следует позвать на помощь, пытаться удержаться на воде, лежа на спине. Ногу выпрямить и с силой потянуть ступню на себя за большой палец.

ИСТОЧНИК KP.RU