Липецке моряки возложили цветы на площади Петра Великого

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-28T12:51:18+03:00

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Десятки моряков собрались в воскресенье, 28 июля, на площади Петра I, чтобы отметить свой праздник. В этом году Дню военно-морского флота исполнилось 80 лет. В первый раз его провели 24 июля 1939 года. Это событие отмечают по всей стране, в ряде городов проходят шествия с участием военных кораблей. Главный парад страны состоялся в Санкт-Петербурге. В Липецке же моряки приняли участие в митинге, который начался с государственного гимна в исполнении духового оркестра. После чего собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

День ВМФ в Липецке.Фото: Кирилл Мишин

- В последние годы мы видим, как на наших глазах улучшается надводный и подводный флот. Огромное спасибо вам за то, что, даже находясь в запасе, вы передаете опыт и воспитываете молодежь, - произнес Герой России, депутат Госдумы Владимир Богодухов.

День ВМФ в Липецке.Фото: Кирилл Мишин

После выступления ветеранов и других почетных гостей зачитали поздравление от министра обороны России Сергея Шойгу. Затем состоялось торжественное вручение грамот и медалей за выдающиеся заслуги от администрации города и областного совета депутатов.

День ВМФ в Липецке.Фото: Кирилл Мишин

Праздник прошел в по-настоящему теплой атмосфере. Как отметил один из выступающих "флот тем и хорошо, что это одна семья". Повсюду можно было заметить радостные лица людей, которые когда-то служили в ВМФ России.

День ВМФ в Липецке.Фото: Кирилл Мишин

Митинг завершился возложением цветов к памятнику Петра I.

День ВМФ России.

ИСТОЧНИК KP.RU