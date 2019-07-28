Липецкая прокуратура заинтересовалась делом одного вырубленного дуба

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-28T13:00:38+03:00

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Прокуратура Липецкого района провела проверку по факту незаконной вырубки деревьев на территории района. В лесопосадке рядом с селом Сухая Лубна кто-то спилил дуб. Размер ущерба составил более 25 тысяч рублей.

Как пояснили в облпрокуратуре, подобные действия образуют состав уголовного преступления. Поэтому ведомство направило материал проверки в местный отдел полиции для возбуждения дела по ч.1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка зеленых насаждений в значительном размере). По этой статье человеку, срубившему дуб, может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU