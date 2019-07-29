Под Липецком у пенсионерки отняли венгерского петуха

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-29T10:08:56+03:00

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В Липецкой области за день раскрыли сразу два грабежа, жертвами которых стали пожилые люди. Первый случай произошел в поселке Солидарность. Там у дома по улице Школьной у 70-летней пенсионерки открыто забрали петуха «Венгерской» породы. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по подозрению в грабеже задержали 33-летнего местного жителя.

Еще одного пенсионера ограбили на улице Адмирала Макарова в Липецке. К 72-летнему мужчине подошли двое неизвестных и применив насилие отняли барсетку, в которой было 7700 рублей.

Уличных грабителей вычислили в тот же день. Ими оказались двое судимых липчан 36 и 40 лет. Сейчас оба дают показания в городском управлении МВД,

ИСТОЧНИК KP.RU