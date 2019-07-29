Гражданин Узбекистана в Липецке пытался выкупить у полиции паспорта соотечественников

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-29T11:40:17+03:00

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В Липецкой области за мелкое взяточничество задержали 29-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, полиция изъяла паспорта его соотечественников, чтобы проверить их на подлинность и выяснить, законно ли иностранцы пересекли границу РФ.

Пошла шла проверка, 23 июля мигрант явился в кабинет к участковому в Задонском районе и предложил вернуть паспорта за 5000 рублей и обо всем забыть. Офицер, естественно, сообщил о попытке подкупа в следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 291.2 – покушение на взятку в сумме до 10 000 рублей. У самого иностранца срок регистрации на территории РФ истекает, поэтому на время следствия его взяли под стражу, чтобы не сбежал.

За мелкую взятку мужчине грозит минимум штраф до 200 тыс. рублей, максимум – год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU