У пловца свело ногу в реке во время соревнований в Липецке
Инцидент случился в минувшую субботу, 27 июля, на реке Воронеж в Липецкой области, где проходили всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде. Во время соревнований одному из участников внезапно потребовалась помощь.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС, во время заплыва на дистанции у мужчины свело ногу и он попросил о помощи. Как положено, на подобных мероприятиях всегда дежурят спасатели. На помощь к молодому человеку оперативно подоспели сотрудники противопожарной спасательной службы. Спортсмена благополучно вытащили из воды и доставили на берег.
Как показывает практика, с трудностями на воде могут столкнуться даже опытные подготовленные спортсмены. А обычным отдыхающим тем более стоит быть осторожней и соблюдать все правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU