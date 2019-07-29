У пловца свело ногу в реке во время соревнований в Липецке

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-29T13:25:41+03:00

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Инцидент случился в минувшую субботу, 27 июля, на реке Воронеж в Липецкой области, где проходили всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде. Во время соревнований одному из участников внезапно потребовалась помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС, во время заплыва на дистанции у мужчины свело ногу и он попросил о помощи. Как положено, на подобных мероприятиях всегда дежурят спасатели. На помощь к молодому человеку оперативно подоспели сотрудники противопожарной спасательной службы. Спортсмена благополучно вытащили из воды и доставили на берег.

Как показывает практика, с трудностями на воде могут столкнуться даже опытные подготовленные спортсмены. А обычным отдыхающим тем более стоит быть осторожней и соблюдать все правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU