2019-07-29T14:39:24+03:00
Общество

Липчанам предложили выбрать место для нового скейт-парка

В Липецке планируют создать еще одну зону экстремальных видов спорта
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке может появиться еще один скейт-паркВ Липецке может появиться еще один скейт-паркФото: Алена ИВАШОВА
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В Липецке хотят создать зону экстремальных видов спорта. Так, в областном центре может появиться еще один скейт-парк. Липчанам предлагают выбрать место, где лучше расположить эту зону.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в списке потенциальных площадок – Набережная, площадь перед ДС «Звездный», парк Молодежный. Также липчане могут предложить свой вариант. Проголосовать можно здесь.

Напомним, что первый скейт-парк открыли в Липецке 19 июля в парке Победы. Ежедневно сюда стекаются липецкие экстремалы. Площадку возвели за месяц. Рядом с ней планируют создать памп-трек для колесных видов спорта. Там будут чередоваться ямы, кочки и контруклоны без ровных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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