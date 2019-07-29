Липчанам предложили выбрать место для нового скейт-парка
В Липецке хотят создать зону экстремальных видов спорта. Так, в областном центре может появиться еще один скейт-парк. Липчанам предлагают выбрать место, где лучше расположить эту зону.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в списке потенциальных площадок – Набережная, площадь перед ДС «Звездный», парк Молодежный. Также липчане могут предложить свой вариант. Проголосовать можно здесь.
Напомним, что первый скейт-парк открыли в Липецке 19 июля в парке Победы. Ежедневно сюда стекаются липецкие экстремалы. Площадку возвели за месяц. Рядом с ней планируют создать памп-трек для колесных видов спорта. Там будут чередоваться ямы, кочки и контруклоны без ровных участков.
ИСТОЧНИК KP.RU