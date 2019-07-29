Во вторник 18 улиц Липецка останутся без воды, 20 - без света

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-29T19:02:52+03:00

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Во вторник, 30 июля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра о 5 часов вечера без света останутся жители улиц Архангельская, 22, 24, 26; Опытная, 1, 3, 11а, 11, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21, 27; Агрoномическая, 1; проезд Боевой, 25а, 38, 34в, 34а, 36; Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9; Ленина, 43А, 45, 47, 49; ГOголя, 1, 2; площадь Победы, 3А, 3Б, 5, 5А, 22, 22А, 5А, 61Б, 63А, 75, 77; Ульяны Громовой, 2а, 2; Союзная, 6, 13.

С 9 утра до 4 часов вечера электричество отключат по адресам: улица Добровская; Патриотическая; Железногорская. А также в частном секторе: улица Варшавская; Бурлакова; им. П.П. Постышева; им. Рихарда Зорге; Олимпийская; Писарева.

Без горячей воды с 10 утра до 5 часов вечера останутся жители дома №1 по улице тамбовская и домов №1а,2 по улице Ушинского.

Практически на весь день отключат холодную воду на 18 улицах областного центра. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Фрунзе, 1; Советская, 5; Индустриальная, 2-ая Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Сенная, Смоленская, переулок Рядовой, Буденного, Прoлетарская, Небесная, Речная. Кроме того, отключат воду у липчан, проживающих по улицам Советская, 13а, 21, 25; Ворошилова, 4; Айвазовского, 7; Доватора, 6а, 6б, 4а/строение1; Юных Натуралистов, 3, 7; прoспект Победы, 22а.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU