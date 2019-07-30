2019-07-30T09:07:30+03:00
Происшествия

Липчанка отдала мошеннице более 110000 рублей за липовые путевки в Сочи

Подозреваемую в совершении преступления задержали в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В выходные , 27 июля, в отдел полиции Липецка обратилась женщина. В заявлении она указала, что ее обманули. Неизвестная мошенница завладела ее деньгами. Так, липчанка лишилась 114 500 рублей.

В мае этого года на сотовый ей позвонила женщина. Она представилась работником соцслужбы и сообщила, что ей и ее семье положены льготные путевки в Сочи. Злодейка назначила встечу липчанке для передачи предоплаты. Женщины встречались 3 раза. За это время она и передала сумму, а взамен получила фиктивные квитанции о передаче денег и недействительные путевки на курорт.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции задержали подозреваемую - 47-летнюю липчанку. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День ВДВ в Липецке запретят продавать алкоголь
Во вторник 18 улиц Липецка останутся без воды, 20 - без света
Во вторник в Липецке приостановят движение трамваев
В Липецке откроют 2 пляжа для купания
В киосках Липецка продолжают круглосуточно торговать алкоголем
Хлеборобы Липецкой области собрали первый миллион тонн зерна
Последние дни июля не порадуют липчан теплом
Липчанам предложили выбрать место для нового скейт-парка
Арт-терапевт из Липецка удалила записи с предложением убивать больных детей
У пловца свело ногу в реке во время соревнований в Липецке
В Липецке женщине грозит срок за пьяную езду
Гражданин Узбекистана в Липецке пытался выкупить у полиции паспорта соотечественников
В ДТП с грузовиком под Липецком пострадали 4 человека, включая 5-летнего ребенка
Под Липецком у пенсионерки отняли венгерского петуха
Липецкий «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок России