Липчанка отдала мошеннице более 110000 рублей за липовые путевки в Сочи

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-30T09:07:30+03:00

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В выходные , 27 июля, в отдел полиции Липецка обратилась женщина. В заявлении она указала, что ее обманули. Неизвестная мошенница завладела ее деньгами. Так, липчанка лишилась 114 500 рублей.

В мае этого года на сотовый ей позвонила женщина. Она представилась работником соцслужбы и сообщила, что ей и ее семье положены льготные путевки в Сочи. Злодейка назначила встечу липчанке для передачи предоплаты. Женщины встречались 3 раза. За это время она и передала сумму, а взамен получила фиктивные квитанции о передаче денег и недействительные путевки на курорт.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции задержали подозреваемую - 47-летнюю липчанку. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU