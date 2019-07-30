В День ВДВ в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-30T09:31:09+03:00

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В День ВДВ в Липецке ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Запрет введут из-за митингов, которые пройдут в этот день в областном центре.

В пятницу, 2 августа, мероприятие состоится возле памятника В.Ф. Маргелову. Митинг начнется в 8 часов утра и завершится через час. Ожидается, что возле памятника соберутся около 200 человек.

А в 9 часов от площади Героев стартует митинг-шествие. Маршрут: площадь Героев - улица Зегеля - площадь Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - Нижний парк. Предполагается, что по центру города пройдут около 2 тыс. человек. Завершится шествие в полдень.

Согласно закону, запрещено продавать алкоголь в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Напомним, что 12 августа в Липецке отпразднуют День ВВС. Торжественная программа пройдет перед зданием Липецкого авиацентра.

ИСТОЧНИК KP.RU