2019-07-30T10:23:58+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина выращивал в теплице наркотики

Правоохранители изъяли 26 растений, схожих с наркотическими
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники полиции задержали подозреваемогоСотрудники полиции задержали подозреваемогоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 29 июля, правоохранителям поступила информация о мужчине из региона, который, якобы, выращивает наркотические растения. Сотрудники полиции отправились по указанному адресу в село губино Лебедянского района.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, полицейские осмотрели территорию дома по улице Советская. Они также заглянули в теплицу, где обнаружили 26 растений, внешне схожих с наркотическим. Растения изъяли. А 32-местного жителя задержали. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Одно из которых - кража велосипеда. Преступление было совершено 9 июля. Из подъезда дома по улице Титова в Липецке угнали велосипед. Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 38-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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