Под Липецком мужчина выращивал в теплице наркотики

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-30T10:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 29 июля, правоохранителям поступила информация о мужчине из региона, который, якобы, выращивает наркотические растения. Сотрудники полиции отправились по указанному адресу в село губино Лебедянского района.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, полицейские осмотрели территорию дома по улице Советская. Они также заглянули в теплицу, где обнаружили 26 растений, внешне схожих с наркотическим. Растения изъяли. А 32-местного жителя задержали. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Одно из которых - кража велосипеда. Преступление было совершено 9 июля. Из подъезда дома по улице Титова в Липецке угнали велосипед. Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 38-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU